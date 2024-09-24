Вестник Кавказа

Тысячи иранцев скорбят по убитому лидеру "Хезболлы"

Тысячи иранцев скорбят по убитому лидеру "Хезболлы"
© Фото: сайт khamenei.ir
На улицы городов Ирана вышли тысячи людей в память об убитом лидере "Хезболлы". Хасан Насрулла был ликвидирован в результате удара по Бейруту.

В иранских городах прошли массовые демонстрации в память о лидере ливанского движения "Хезболла" Хасане Насруллы, передает телевидение ИРИ.

Отмечатеся, что на улицы городов республики вышли тысячи людей, которые скандируют антиизраильские и антиамериканские лозунги.

Убийство лидера Хезболлы

Напомним, 27 сентября армия Израиля нанесла ракетные удары по центральной штаб-квартире "Хезболлы" в Бейруте. На следующий день стало известно о гибели лидера движения.

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