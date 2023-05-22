Опубликовано: 9:33, 22 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В АТОР назвали самое доступное заграничное направление 2023 года для отдыха на море в конце мая - им стала Абхазия. Провести в Абхазии десять дней на море вдвоем можно за 46,5 тыс рублей.

В конце мая дешевле всего можно отдохнуть на море за границей в Абхазии.

Как выяснили в АТОР, путевка в Абхазию на 10 дней на двоих в среднем обойдется сегодня в 46,5 тыс рублей. Бюджетный отдых на море в Абхазии включает перелет до Сочи, трансфер в республику, проживание в отеле «две звезды» и завтраки. Такой же тур, но в отеле «три звезды» на одном из черноморских курортов Абхазии будет стоит 66 тыс рублей.

Таким образом, кавказская республика на данный момент является лучшим направлением для недорого отдыха на море в 2023 году, таковы данные на конец мая.

В Абхазии субтропический климат, пляжный сезон длится до октября, пляжи галечные.

Напомним, россиянам для путешествия в Абхазию не нужен загранпаспорт или виза. Также проблем не возникнет с валютой - в республике принимают рубли. Языкового барьера на отдыхе в Гагре, Пицунде или Сухуме не возникнет, в Абхазии говорят по-русски.