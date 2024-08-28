Вестник Кавказа

Турпоток из России в Армению упал почти на 24%

Турпоток из России в Армению упал почти на 24%
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Россияне в этом году значительно сократили поездки в Армению. Это сказалось на общем иностранном турпотоке в страну - россияне в Армении были и остаются основными зарубежными визитерами.

Иностранный туристический поток в Армению за первое полугодие текущего года оказался на 6,1% ниже прошлогоднего, сообщил главами Минфина Армении Ваге Ованнисян.

За шесть месяцев 2024 года в стране побывало 947 512 интуристов, в 2023 году за полугодие турпоток в Армению превысил 1 млн человек.

В Армении основным иностранными туристами являются граждане РФ, в этом году они совершили на 23,6% меньше визитов, что сказалось на общем въездном туризме Армении. В этом году россияне составили 41% иностранных визитеров Армении, на втором месте по численности оказались визитеры из Грузии - 13%, на третьем - из Ирана - 7%.

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