Турпоток из России в Армению упал почти на 24%

Россияне в этом году значительно сократили поездки в Армению. Это сказалось на общем иностранном турпотоке в страну - россияне в Армении были и остаются основными зарубежными визитерами.

Иностранный туристический поток в Армению за первое полугодие текущего года оказался на 6,1% ниже прошлогоднего, сообщил главами Минфина Армении Ваге Ованнисян.

За шесть месяцев 2024 года в стране побывало 947 512 интуристов, в 2023 году за полугодие турпоток в Армению превысил 1 млн человек.

В Армении основным иностранными туристами являются граждане РФ, в этом году они совершили на 23,6% меньше визитов, что сказалось на общем въездном туризме Армении. В этом году россияне составили 41% иностранных визитеров Армении, на втором месте по численности оказались визитеры из Грузии - 13%, на третьем - из Ирана - 7%.