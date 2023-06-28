Туров по России может стать больше

Опубликовано: 9:43, 28 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Если Госдума отменит НДС для туроператоров, внутренний туризм в России станет дешевле, к тому же освободившиеся средства позволят интенсивно развивать туристические продукты, новые направления и инфраструктуру отрасли.

Госдума РФ уже в ходе весенней сессии может принять закон об отмене налога на добавленную стоимость (НДС) для туроператоров весной, рассказал заместитель министра финансов Алексей Сазанов.

"Минфин разработал законопроект, проведены все согласительные процедуры, он уже рассмотрен на заседании правительства РФ. Мы надеемся, что он скоро будет внесен в Госдуму и принят либо уже в весеннюю сессию, либо в сентябре-октябре в зависимости от графика работы Госдумы"

замминистра, передает РИА Новости.

Согласно проекту закона, внесенному на рассмотрение Госдумы правительством РФ, туроператоров, организующих путешествия по России, освободят от необходимости платить НДС в сфере внутреннего и въездного туризма до 30 июня 2027 года включительно. Это обеспечит отрасли 4,2 млрд рублей, которые можно будет направить на развитие туристических продуктов, новых направлений и инфраструктуры.