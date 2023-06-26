Опубликовано: 15:03, 26 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Автопутешественников в России ждут перемены. Концепцию развития автомобильного туризма начинает разрабатывать специальная рабочая группа. Вдоль дорог появится востребованная путешественниками инфраструктура, возможности строить удобный маршрут расширятся, а предприятия в сфере автотуризма смогут получать господдержку.

В профильной комиссии Госсовета РФ создана новая структура - рабочая группа по развитию авто- и мототуризма в России.

В нее вошли 64 человека, это главы регионов, представители общественных организаций, представители сферы туризма, в том числе глава АТОР Майя Ломидзе и вице-президент АТОР Артур Мурадян.

Автомобильный туризм в России в некоторых регионах является ведущим - 50-70% путешественников сегодня предпочитают передвигаться на собственном автомобиле, рассказали в АТОР.

"Мы видим, что темы автомобильного туризма прочно вошли в повестку и Минэкономразвития, и правительственных совещаний под руководством президента. <…> При всем этом, до сих пор не налажен необходимый статистический учет таких поездок, позволяющий правильно определить их вклад в региональный ВВП"

– вице-президент АТОР

Специализированная рабочая группа призвана создать современную туристическую среду для автопутешественников - в том числе цифровые возможности для выбора оптимальных маршрутов, будет развиваться придорожный сервис для туристов. Также их планируется выделить в отдельную группу туристов, так эта сфера сможет претендовать на целевую поддержку государства, могут быть точечно привлечены инвестиции.

Концепция рассчитана до 2035 года, первые предложения рабочая группа представит до 1 декабря 2023 года.

"Этот проект столь же грандиозный, как и создание туристических кластеров. Мы находимся здесь только в самом начале пути"

– вице-президент АТОР