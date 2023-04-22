Туроператор Fun&Sun запускает чартерные туры в Актау

Туры на главный пляжный курорт Казахстана - Актау, предлагает россиянам туроператор Fun&Sun. Организуются чартерные рейсы для туристов из Москвы, Екатеринбурга, Казани.
В конце апреля россияне смогут отправиться на отдых в приморский город Актау в Казахстане, чартерные программы запускает туроператор Fun&Sun.
"Наша чартерная полетная программа из Москвы стартует 14 мая из аэропорта Жуковский. 6 июня к ней присоединятся рейсы из Внуково. Полетные программы также будут выполняться из регионов: из Казани - с 13 мая, а из Екатеринбурга - с 30 апреля",
– информирует туроператор.
Спрос на отдых на Каспийском море в районе Актау высок, уже сегодня отели бронируются вплоть до августа.
Купаться в море в Актау можно будет в конце июня, пляжный сезон длится обычно до конца сентября.