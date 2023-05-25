Turkish Airlines могут стать новым титульным спонсором итальянского гранда

Опубликовано: 18:40, 25 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Турецкая авиакомпания Turkish Аirlines хочет стать новым титульным спонсором миланского "Интера". Еще одним претендентом на освободившееся место является катарский авиаперевозчик Qatar Airways.

Турецкая авиакомпания Turkish Airlines в ближайшее время может стать новым титульным спонсором итальянского футбольного клуба "Интер". Об этом пишут итальянские СМИ.

В настоящее время стороны ведут переговоры. "Нерадзурри" хотят получить как минимум 30 млн евро за размещение логотипа на футболках.

Переговоры с "Интером" сейчас также ведет катарский авиаперевозчик Qatar Airways, который предлагает миланскому клубу 25 млн евро в год.

Клуб без спонсора

Около месяца назад с футболок "Интера" пропал логотип криптовалютной компании DigitalBits. Это произошло после того, как компания не смогла выплатить клубу средства, предусмотренные спонсорским соглашение на сезон 2022/23.