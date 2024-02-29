Туризм на Кавказе: Ставрополье пообещало 2600 новых мест размещения

На Ставрополье после реализации запланированных на текущий год проектов смогут отдыхать на 2600 человек больше, а работа появится у 2000 ставропольцев. Об этом поведали туристические власти края.

Как рассказал сегодня глава Минтуризма Ставропольского края Андрей Толбатов, в текущем году туристические мощности местных курортов будут расширены на 2600 мест размещения отдыхающих. Всего на проекты в сфере туризма будет направлено почти 30 млрд рублей, в результате появится работа еще у 2000 человек.

"В 2024 году на территории Ставропольского края планируется реализовать 28 инвестиционных проектов санаторно-курортного и туристского назначения общим объемом инвестиций 29,2 млрд рублей"

– Андрей Толбатов

Как пишет ТАСС, подавляющее большинство проектов будет реализовано в Кисловодске, в частности, большой медцентр и семейный пансионат. В других городах тоже появятся привлекательные новинки, к примеру, в Ессентуках сконструируют 65-метровое колесо обозрение, в Пятигорске возведут диагностический корпус у местного санатория.

Ставропольский министр обратил внимание на резкий рост инвестиций в туристическую сферу края: в прошлом году на Ставрополье появилось лишь 356 новых мест размещения и работа для менее 160 человек.