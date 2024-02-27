Вестник Кавказа

Ставрополье наращивает показатели курортного сбора

Ставрополье наращивает показатели курортного сбора
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Поступления курортного сбора в Ставропольском крае значительно выросли. Это результат эффективного привлечения отдыхающих, повышения качества сервиса и создания оптимальных условий для туристов.

Собираемость курортного сбора на Старополье значительно выросла, так, в период с 1 января по 1 марта показатели немного недотянули до 42 млн рублей. Это на  55% больше чем в прошлом, 2023 году.

«Сегодня в Пятигорске состоялась рабочая встреча заместителя полномочного представителя президента РФ в СКФО Александра Куренного и заместителя руководителя Федерального казначейства Александра Михайлика. <> Была обсуждена динамика поступлений курортного сбора на Ставрополье. Как прозвучало, на 1 марта 2024 года в казну края поступило 41,9 миллиона рублей, тогда как на эту же дату в 2023-м было собрано 26,9 миллиона рублей. Рост составил более 55%»

– пресс-служба аппарата полпредства в СКФО.

Отмечается, что главные причины – это развитие  инфраструктуры, проведение мероприятий и маркетинговые кампании по привлечению гостей.  В целом, рост поступлений свидетельствует о положительной динамике развития курортного бизнеса в регионе.

Увеличение потока туристов, улучшение инфраструктуры и качества обслуживания способствуют увеличению доходов и создают благоприятные условия для развития туристической отрасли в крае, отметили в пресс-службе.

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