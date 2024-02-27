Российские туристы стали больше отдыхать в марте

Туристические операторы РФ отмечают повышенный спрос на путевки во время мартовских выходных. Всему виной – трехдневный уикенд.

Россияне массово бронируют путевки на отдых на трехдневные выходные в марте. Ассоциация туристических операторов РФ отмечает, что по сравнению с таким же периодом прошлого года спрос возрос до 150%.

"Трехдневные мартовские выходные в 2024 году стали хорошим поводом для россиян отправиться как в короткие поездки по России, так и в пляжные и сити-туры за рубеж - по сравнению с прошлым годом продажи выросли от 40 до 150%"

– АТОР

Отмечается, что причиной такого роста стали три выходных дня.

За счет того, что в этом году 8 марта выпадает на пятницу, у россиян появилась возможность уехать в короткое путешествие.

В прошлом году Международный женский день пришелся на среду.

Абсолютным лидером среди российских регионов, куда туристы предпочли уехать на мартовский уикенд, стал Краснодарский край.

На втором месте по числу бронирований Кавказские Минеральные Воды, на третьем – Москва.

"По агрегированным данным туроператоров, в топ-10 самых бронируемых направлений с захватом 8 марта входят ОАЭ, Таиланд, Россия, Египет и Турция. В первой десятке по спросу - Шри-Ланка, Мальдивы, Куба, Китай/Вьетнам, а также страны ближнего зарубежья"

- АТОР