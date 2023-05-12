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Туристы на Ставрополье смогут посетить дегустационный зал и гастробар

Туристы на Ставрополье смогут посетить дегустационный зал и гастробар
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В Изобильненском городском округе Ставрополья к 2028 году создадут винодельческий завод и его виноградники, на которых будет процветать винный туризм.

За 60 млн рублей на Ставрополье к 2028 году появится винзавод со своим виноградником, на котором также заработает зона исторической реконструкции винодельни XVIII века с арт-объектами, сообщили в пресс-службе министерства экономического развития края.

Проект реализует компания "Сельскохозяйственное предприятие Виноградарь": его концепция заключается в формировании территории для выращивания винограда и производства вина из него в месте произрастания, - говорится в сообщении, передает ТАСС.

Планируется, что на месте завода, построить который планируется на территории Изобильненского городского округа, также будут оборудованы места отдыха, что поможет развитию винного туризма в крае.

Также на заводе создадут дегустационный зал и магазин, в котором будет продаваться напиток – гастробар, что создаст дополнительную привлекательность для туристов.

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