Туристы на Ставрополье смогут посетить дегустационный зал и гастробар

За 60 млн рублей на Ставрополье к 2028 году появится винзавод со своим виноградником, на котором также заработает зона исторической реконструкции винодельни XVIII века с арт-объектами, сообщили в пресс-службе министерства экономического развития края.
Проект реализует компания "Сельскохозяйственное предприятие Виноградарь": его концепция заключается в формировании территории для выращивания винограда и производства вина из него в месте произрастания, - говорится в сообщении, передает ТАСС.
Планируется, что на месте завода, построить который планируется на территории Изобильненского городского округа, также будут оборудованы места отдыха, что поможет развитию винного туризма в крае.
Также на заводе создадут дегустационный зал и магазин, в котором будет продаваться напиток – гастробар, что создаст дополнительную привлекательность для туристов.