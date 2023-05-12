Курортный сезон в Анапе начнется гастрономическим фестивалем

Опубликовано: 2:47, 12 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

С началом курортного сезона-2023 в Анапе с 13 по 21 мая пройдет эногастрономический фестиваль "А.Море вина". На нем представят не только напитки, но и лучшую продукцию аграриев региона.

Уже в эту субботу, 13 мая, в кубанской Анапе стартует летний курортный сезон, который откроется большим фестивалем.

Жителей и гостей города-курорта ждет ярмарка "А.Море Вина", в которой предусмотрена насыщенная событийная программа: все девять дней вдоль набережной у музея "Горгиппия" будут стоять павильоны виноделов, рестораторов и фермеров, которые представят продукцию Кубани, а также Дона, Крыма и Кавказа.

Посетителей ярмарки ждут рестораны и фермерские продукты, кинопоказы под открытым небом, музыка и световое шоу на раскопках Горгиппии, лекции и мастер-классы для детей и взрослых, анонсируют ее организаторы.

На празднике можно будет продегустировать 150 марок российского вина - от заводов с мировым именем до семейных виноделен. Подробную программу можно найти на сайте https://namvina.ru/anapa.

Также посетители смогут послушать лекции сомелье, историков и культурологов, побывать на творческих вечерах, поучаствовать в актерских и психологических мастер-классах, а также винных бинго. Для детей запланированы научные и творческие занятия, представления уличных театров и мультфильмы под открытым небом.

Самой зрелищной частью фестиваля станут вечерние инструментальные концерты. В программе выступления джазового секстета Ильи Филиппова и инструментального "Премьер-Оркестра", а коллектив Tango Nuevo исполнит ритмы традиционного аргентинского танго.