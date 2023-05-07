Цветение лозы отпразднуют фестивалем на Кубани

Любителей и ценителей вина приглашают на фестиваль "Цвет лозы" на Кубани. Он пройдет в середине июня под Новороссийском. В программу, конечно, войдут дегустации - и многое другое.
Ставший уже традиционным фестиваль "Цвет лозы" пройдет 11-12 июня на Кубани, сообщили организаторы.
Любителей летних вин ждут в хуторе Семигорском. Фестиваль примет туркомплекс "Винотеррия".
"Цвет лозы" устраивается во время одноименного события. На нем представлены не только отечественное вино и местная кухня - для гостей подготовлена широкая программа.
Программа фестиваля
Одно из ключевых событий - открытая дегустация, с помощью которой наградят лучшие вина прошлого года. Состоится и церемония вручения одноименной с фестивалем премии.
В программу также войдут дискуссии и презентации, концерты, игры и ярмарка. Особые "улочки" будут созданы для виноделов, а также представителей ремесел и художников.