Тбилиси примет фестиваль кофе

Опубликовано: 23:45, 26 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Фестиваль, посвященный кофе и кофейной индустрии, проведут в Тбилиси в мае. В течение трех дней гостей будут ждать воркшоп, дегустации, выставка и кофейные чемпионаты.

Первый фестиваль кофе проведут в Тбилиси в мае, подробности рассказали организаторы.

Мероприятие состоится в Underwheel Club, расположенный в парке Мтацминда. Фестиваль продлится три дня, за время которых все желающие смогут не только открыть для себя новые сорта и виды кофе, но узнать больше о компаниях отрасли.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Фестиваль стартует 19 мая. На этот день запланирован воркшоп, посвященный кофейному бизнесу. В субботу 20 мая ожидается чемпионат латте-арта. В воскресенье - заключительный день - организаторы устроят чемпионат кофе и алкоголя. Все три дня фестиваль будет открыт с 11 до 19 часов.

В программе много и других ярких мероприятий, среди которых выставка представителей кофейной индустрии. Конечно, планируется и активная дегустация, причем не только кофе.

За музыкальное сопровождение на мероприятии будет отвечать диджей.