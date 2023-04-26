Тбилиси примет фестиваль кофе

Первый фестиваль кофе проведут в Тбилиси в мае, подробности рассказали организаторы.
Мероприятие состоится в Underwheel Club, расположенный в парке Мтацминда. Фестиваль продлится три дня, за время которых все желающие смогут не только открыть для себя новые сорта и виды кофе, но узнать больше о компаниях отрасли.
Фестиваль стартует 19 мая. На этот день запланирован воркшоп, посвященный кофейному бизнесу. В субботу 20 мая ожидается чемпионат латте-арта. В воскресенье - заключительный день - организаторы устроят чемпионат кофе и алкоголя. Все три дня фестиваль будет открыт с 11 до 19 часов.
В программе много и других ярких мероприятий, среди которых выставка представителей кофейной индустрии. Конечно, планируется и активная дегустация, причем не только кофе.
За музыкальное сопровождение на мероприятии будет отвечать диджей.