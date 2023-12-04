Туристы из ШОС выбирают Россию и Узбекистан

Туристы из стран, входящих в ШОС, все чаще выбирают поездки в Россию и Узбекистан. также популярностью пользуется отдых в Казахстане.

Россия, Казахстан и Узбекистан – страны, которые все чаще выбирают гости из государств, входящих в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС). В частности, в РФ турпоток из ШОС за год вырос троекратно.

«Число туристов из стран ШОС в Россию по сравнению с прошлым годом выросло в три раза и составило три миллиона человек»

– заместитель генсека организации Григорий Логвинов.

Данные показатели требуют особого внимания к сфере туризма в рамках сотрудничества между странами, что предполагает восстановление прямых авиаперелетов, совершенствование систем страхования и платежных систем.