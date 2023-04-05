Новый закон о туризме в России выйдет к лету

Работа над новым законом о туризме в России будет завершена до мая следующего года, ожидается, что он начнет действовать уже летом нового 2024 года.

Комитет Госдумы РФ по туризму планирует завершить работу над проектом нового базового закона о туризме до мая 2024 года, заявил глава комитета Сангаджи Тарбаев.

"Основной закон, который мы готовим сегодня, имеет пока еще формат концепции, наполняется, к маю месяцу мы будем заканчивать"

– Сангаджи Тарбаев

Планируется, что закон, который имеет рамочную форму, закрепит роль государства в организации туризма, а также введет ряд новых понятий, таких, как сама услуга туризма, субъект и объект туризма. Также в нем будут отражены пункты о безопасности туристов и туристических объектов, передает РИА Новости.

Как ранее сообщал Тарбаев, новый федеральный закон о туризме оптимально внести в весеннюю сессию 2024 года, чтобы он начал работать в высокий туристический сезон, А пока, временно, будут введены поправки к действующему закону о туризме 1996 года, они помогут адаптироваться к новым правилам.