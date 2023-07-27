Туристы из России на сутки застряли в Ереване из-за задержки рейса

Опубликовано: 21:08, 27 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Транзитные туристы из России в Ереване не смогли вылететь вовремя. Рейс задержан почти на 30 часов. Россиянам, ожидающим вылета в Вену, предоставлена гостиница.

Российские туристы размещаются в ереванской гостинице - их самолет задержали более чем на сутки.

"Авиакомпания задержала рейс Ереван - Вена. Вылет был запланирован на 12:25 [11:25 мск], но будет выполнен в пятницу в 17:40 [16:40 мск]. Пассажирам был выдан их багаж, их сопроводили из транзитной зоны на общественную часть аэропорта. В настоящее время они размещаются в автобусы для трансфера в гостиницу"

– пресс-секретарь аэропорта Звартноц Лусине Могровян

Россияне направлялись транзитом через Ереван в Вену, но самолет лоукостера Wizz Air задержан до завтрашнего вечера. Его отправления ожидают свыше 100 граждан РФ, пишет ТАСС.

"Узнав об инциденте из СМИ, посольство в инициативном порядке разбирается в ситуации, в том числе для того, чтобы понять, какая помощь может быть оказана российским гражданам"

– посольство России

В условиях отсутствия прямых рейсов в города Европы, россияне могут добраться до желаемых пунктов назначения с пересадками. Чаще всего такие полеты выполняются через Стамбул, Ереван, Ташкент.