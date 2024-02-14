Вестник Кавказа

Туристы из Беларуси полюбили Азербайджан

Туристы из Беларуси полюбили Азербайджан
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Белорусских туристов на курортах Азербайджана за минувший год стало наполовину больше – отдыхать они предпочитали на азербайджанских горнолыжных курортах Шагдаг, Туфандаг и Агбулаг, и с удовольствием гуляли по центру Баку.

Граждане Беларуси все чаще выбирают отдых в Азербайджане – только за минувший 2023 год число белорусских туристов в стране выросло почти вполовину, на 49%, до 27,6 тыс человек.

Туристы из Беларуси предпочитают в стране отдых в горах – особенно популярны у них горнолыжные курорты Шагдаг, Туфандаг и Агбулаг и спа-отели, рассказал гендиректор Бюро по туризму Азербайджана Флориан Зенгстшмид, пишет Республиканский союз туристических организаций.

"Азербайджан исторически располагался на Великом шелковом пути и гармонично сочетает восточный колорит с западным прогрессом. …Живописные пешие маршруты, роскошные курорты для оздоровления, процветающие винодельни или богатая традиционная кухня – Азербайджан может угодить каждому путешественнику"

- Флориан Зенгстшмид

В Азербайджане туристы могут прикоснуться к истории, посетив центры известные своими келагаи и медными изделиями, ремесло которых имеет значимость для всемирного наследия ЮНЕСКО. Отдельная отрасль – это гастрономический туризм, который стремительно развивается: уже есть кулинарные туры в Шамахы, Исмаиллы, и Габалу, которые позволяют туристам познакомиться с традициями национальной кухни и новыми рецептами различных блюд, отметил гендиректор азербайджанского Бюро по туризму.

Также у белорусских туристов очень популярны оздоровительные туры в Нафталан, Галалты и Ленкорань, добавил он.

Способствует росту популярности азербайджанских курортов и то, что виза для въезда в страну гражданам Беларуси не нужна, а находиться в ней они могут до 90 дней.

Удобна и логистика -  "Белавиа" выполняет в неделю четыре рейса из Минска в Баку и обратно, азербайджанская авиакомпания AZAL пока летает по этому маршруту дважды в неделю, но уже после 28 марта добавится еще один ее рейс.

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