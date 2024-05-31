Туристку спасли на реке Псахо в Сочи

Сочинские спасатели оказали помощь женщине, которая вместе с группой отправилась на прогулку к каньону реки Псахо и получила там травму. Фото и видео с места ЧП опубликовало МЧС России.
Туристка пострадала во время прогулки по каньону в Сочи, сообщает МЧС РФ.
Инцидент случился накануне. Группа туристов, не зарегистрировавшаяся заранее, совершала прогулку к каньону знаменитой реки Псахо.
"37-летняя женщина поскользнулась на камнях и повредила ногу"
– МЧС
Продолжать путь она не могла. На помощь туристке пришли спасатели. Они оказали ей первую помощь и вынесли из леса на специальных носилках. Затем женщину с травмой передали медикам.
Операция продолжалась в обшей сложности шесть часов.