Вестник Кавказа

Туристку спасли на реке Псахо в Сочи

Туристку спасли на реке Псахо в Сочи
© Фото: МЧС России
Сочинские спасатели оказали помощь женщине, которая вместе с группой отправилась на прогулку к каньону реки Псахо и получила там травму. Фото и видео с места ЧП опубликовало МЧС России.

Туристка пострадала во время прогулки по каньону в Сочи, сообщает МЧС РФ.

Инцидент случился накануне. Группа туристов, не зарегистрировавшаяся заранее, совершала прогулку к каньону знаменитой реки Псахо.

"37-летняя женщина поскользнулась на камнях и повредила ногу"

– МЧС

Продолжать путь она не могла. На помощь туристке пришли спасатели. Они оказали ей первую помощь и вынесли из леса на специальных носилках. Затем женщину с травмой передали медикам.

Операция продолжалась в обшей сложности шесть часов.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Вконтакте Вконтакте Telegram Telegram
1475 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Пожар на Дону набирает силу

Пожар на Дону набирает силу

На Дону тушат масштабный лесной пожар

На Дону тушат масштабный лесной пожар

Овощебазу удалось потушить на Кубани

Овощебазу удалось потушить на Кубани

Крупный пожар охватил овощебазу на Кубани

Крупный пожар охватил овощебазу на Кубани

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы