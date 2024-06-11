Туристка погибла в Сочи, делая фотографию

В Сочи в результате несчастного случая на горе Ахун погибла туристка. Женщина хотела сделать красивое селфи на смотровой, но оступилась. Туристка упала вниз.

В Сочи отдыхающая погибла, делая фотографии на смотровой площадке.

Несчастный случай произошел в Тисо-самшитовой роще днем 17 июня. Туристка, находясь на смотровой, хотела сделать эффектное фото, для этого она зашла за ограждение, где оступилась и сорвалась вниз. Свидетели инцидента вызвали скорую помощь, врачи, прибыв на место, констатировали смерть женщины.

Тело россиянки извлекли из-под склона сотрудники МЧС, оно передано полиции. По факту будет проведено расследование.

Тисо-самшитовая роща находится на склоне горы Ахун, это востребованная туристическая локация.