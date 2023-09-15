Туристический поезд "К горам и термам" вновь запустят в феврале

Туристический экспресс, который курсирует от Ростова-на-Дону через Краснодар в Адыгею, вновь начнет свою работу в праздничный день февраля.

Первый рейс турпоезда "К горам и термам" в этом году состоится 23 февраля. Далее в расписании поезда второй рейс стоит на 8 марта. Экспресс курсирует от Ростова-на-Дону и останавливается в кубанской столице и Туапсе. Конечная точка маршрута Республика Адыгея. Информацию об этом опубликовала пресс-служба РЖД.

"Для жителей Ростовской области и Краснодарского края в праздничные дни будет курсировать региональный поезд «К горам и термам», который позволяет посетить Республику Адыгея, известную культурными и природными объектами, местным гостеприимством и разнообразной кухней. Уже сейчас можно приобрести билеты на рейсы, которые состоятся 23 февраля и 8 марта"

– пресс-служба РЖД

Отмечается, что поезд, который курсирует по маршруту, оборудован всеми современными средства. В частности, в состав экспресса входит вагон с душем и вагон-ресторан.

Также в течение поездки туристы смогут подзарядить свои гаджеты с помощью usb-розеток, которые размещены в вагонах.

Как уточнялось ранее, экскурсионный маршрут рассчитан на двое суток. В течение этого времени туристы смогут посетить все основные достопримечательности республики – плато Лагонаки, Гузерипль, водопады Руфабго, Михайло-Афонский монастырь, Хаджохскую теснину. Путешественники смогут посетить термальные источники, полакомиться блюдами адыгейской кухни и полюбоваться уникальными пейзажами.