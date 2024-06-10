Туристический кластер откроется в древнем Шахрисабзе

В одном из древнейших городов Узбекистана планируется создать туристический кластер. Город Шахрисабз имеет высокий потенциал по привлечению туристов.

Древний Шахрисабз, расположенный в Кашкадарьинской области, объявлен в 2024 году туристической столицей Организации экономического сотрудничества (ОЭС), в связи с этим власти Узбекистана приняли решение о развитии туризма в регионе.

В городе будет создан туристический кластер, а также улучшена дорожная инфраструктура, чтобы дорога от Самарканда, который находится в 80 км, до Шахрисабза занимала меньше времени. Для обеспечения туркластера электричеством, на реке Оксу в будущем году будут запущены три ГЭС. Специалистов в области туризма и гостеприимства будут готовить в Шахрисабзском туристическом техникуме.

Ожидается, что больше всего туристов колоритный Шахрисабз привлечет из таких стран, как Россия, Китай, Турция.