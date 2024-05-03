Туристический автобус "Камаз" появится в России

В будущем году в России будет представлен новый туристический автобус. Разработкой занимается предприятие "Камаз".

Проблему с дефицитом туристических автобусов в России решит "Камаз". Ожидается, что в 2025 году новый автобус для туристов будет испытан и представлен, передает ТАСС.

"Проектирование в этом году закончим, приступим к изготовлению образца, в следующем году испытания. Разработка продукта, как правило, больше года занимает. В следующем году представим"

– генеральный директор "Камаза" Сергей Когогин

Вопрос о нехватке туристических автобусов в стране был поднят в конце 2022 года, летом 2023 года Минэкономразвития и "Камаз" приняли решение о создании рабочей группы по производству отечественных автобусов для туристических нужд.

Внутренний туризм в России активно развивается в последние годы, в том числе востребованы автобусные туры и перевозки туристов. На данный момент РФ не имеет собственного производства туристических автобусов.