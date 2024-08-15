Туристические поезда России - РЖД используют более 100 паровозов

У россиян в рамках железнодорожных круизов и поездок в туристических поездах есть возможность прокатиться на паровозе. Старинные паровозы восстанавливают в РЖД и запускают эффектные ретро-составы на популярные туристические маршруты.

Многие туристические поезда в России работают на паровозной тяге, сегодня в РЖД дали вторую жизнь примерно сотне старинных паровозов.

"За последние 15 лет новую жизнь обрели десятки паровозов различных серий, которые находились на базах запаса, в музеях или вовсе являлись постаментами… В 2024 году паровозный парк достиг 103 единиц"

– РЖД

Специалисты компании восстанавливают паровозы, в том числе дореволюционные, и готовят специалистов - машинистов и кочегаров.

"Сегодня паровозы обеспечивают курсирование ретропоездов на 11 туристических маршрутах. Они охватывают центральную часть России, Юг, Урал и Восточную Сибирь"

– РЖД

Первый паровоз стал использоваться для перевозки туристов в ретро-поезде, следующем в Рускеалу. Затем появились новые направления и тематические поезда, например "Поезд Деда Мороза".

Обычно в современных поездах используются тепловозы и электровозы.