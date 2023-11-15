Туристам предлагают "обойти Грузию"

В Грузии запустили новый туристический проект "Обойди Грузию". Цель – познакомить желающих с новыми туристическими местами в стране.

Национальная администрация туризма в Грузии объявила о запуске нового туристического проекта "Обойди Грузию" с целью ознакомления путешественников с новыми туристическими локациями в стране.

В проект задействованы известные люди Грузии, которые будут организовывать приключенческие туры по всем уголкам страны. Туристов ознакомят с памятниками культурного наследия и местной кухней. Планируется подготовить тематические фотографии и видеоклипы для соцсетей.

Первой локацией в рамках проекта выбран высокогорный район Рача. Сама туристическая кампания уже пользуется популярностью, а ролики в соцсетях уже имеют большое число просмотров.

Помимо района Рача, проект планирует побывать и в других местах Грузии.