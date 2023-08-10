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Турист из Москвы спасен на пике Архимеда в КБР

Турист из Москвы спасен на пике Архимеда в КБР
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Сотрудники МЧС РФ в КБР спасли травмированного на пике Архимеда туриста. Сейчас он находится в больнице.

Турист, травмировавшийся на пике Архимеда в Кабардино-Балкарии, был спасен местными сотрудниками МЧС РФ.

«В 07:20 10 августа поступила информация о том, что в Черекском районе, на горе Архимед (высота 4 тысячи метров), участники туристической группы, состоящей из двух человек, попросили о помощи. По предварительной информации, один турист сорвался со скалы, требуется эвакуация»

– пресс-служба МЧС по КБР

В ведомстве уточнили, что в спасательной операции помимо сотрудников МЧС привлекался вертолет. В настоящее время пострадавший госпитализирован.

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