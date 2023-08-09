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Пик Абая погубил туриста из России

Пик Абая погубил туриста из России
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Тело пропавшего 5 августа туриста было найдено спасателями в горах Алматы. Поиски велись в круглосуточном режиме.

Трагедий для российского туриста закончилась попытка покорить пик Абая. Тело альпиниста было обнаружено в среду, 9 августа, алматинскими спасателями. Турист перестал выходить на связь 5 августа, с этого момента его поиски велись в круглосуточном режиме.

«Сегодня в горах Алматы при проведении поисково-спасательных работ обнаружено тело мужчины. Предварительно, это турист, поиски которого проводятся четвертый день. Гражданин Российской Федерации, 1984 года рождения, убыл в горы утром 5 августа и пропал»

– пресс-служба МЧС Казахстана

В ведомстве сообщили, что турист собирался в одиночку пройти из Чимбулака до пика Абая.

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