Пик Абая погубил туриста из России

Тело пропавшего 5 августа туриста было найдено спасателями в горах Алматы. Поиски велись в круглосуточном режиме.
Трагедий для российского туриста закончилась попытка покорить пик Абая. Тело альпиниста было обнаружено в среду, 9 августа, алматинскими спасателями. Турист перестал выходить на связь 5 августа, с этого момента его поиски велись в круглосуточном режиме.
«Сегодня в горах Алматы при проведении поисково-спасательных работ обнаружено тело мужчины. Предварительно, это турист, поиски которого проводятся четвертый день. Гражданин Российской Федерации, 1984 года рождения, убыл в горы утром 5 августа и пропал»
– пресс-служба МЧС Казахстана
В ведомстве сообщили, что турист собирался в одиночку пройти из Чимбулака до пика Абая.