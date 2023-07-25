РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Турецкую Адану снова потрясло землетрясение

Турецкую Адану снова потрясло землетрясение
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Турцию продолжают сотрясать довольно сильные землетрясения – сегодня утром подземные толчки ощутили жители Аданы, магнитуда землетрясения составила 5,5.

Жители района Козан южной турецкой провинции Адана сегодня утром снова ощутили на себе довольно сильные подземные толчки – они были зафиксированы в 08:44 по местному времени (совпадает с московским), сообщает Управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD)..

Магнитуда землетрясения составляла 5,5, а его очаг залегал на глубине 11,27 км, передает турецкое информационное агентство Anadolu.

Сведений и пострадавших и разрушениях не поступало.

После мощных землетрясений магнитудой 7,7 и 7,6 в феврале, которые потрясли юго-восточную часть Турции и стали фатальными для более чем 50 тыс человек, в стране периодически фиксируются подземные толчки достаточно большой силы.

Турция получит от Всемирного банка $1 млрд

Турция получит от Всемирного банка $1 млрд

Читайте также
Читайте нас в Дзен Новости Google News
1330 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Власти Армении и лидеры армянского населения, проживающего в Ханкенди, выступают против перевозки грузов по дороге Агдам-Ханкенди, предложенной Азербайджаном. Есть все основания полагать, что их цель - создание искусственной блокады на части территории Азербайджана, признанной международным правом

Все новости

Видео

English version