Турецкую Адану снова потрясло землетрясение

Опубликовано: 9:27, 25 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Турцию продолжают сотрясать довольно сильные землетрясения – сегодня утром подземные толчки ощутили жители Аданы, магнитуда землетрясения составила 5,5.

Жители района Козан южной турецкой провинции Адана сегодня утром снова ощутили на себе довольно сильные подземные толчки – они были зафиксированы в 08:44 по местному времени (совпадает с московским), сообщает Управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD)..

Магнитуда землетрясения составляла 5,5, а его очаг залегал на глубине 11,27 км, передает турецкое информационное агентство Anadolu.

Сведений и пострадавших и разрушениях не поступало.

После мощных землетрясений магнитудой 7,7 и 7,6 в феврале, которые потрясли юго-восточную часть Турции и стали фатальными для более чем 50 тыс человек, в стране периодически фиксируются подземные толчки достаточно большой силы.