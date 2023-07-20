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Турецкие помидоры: Россия снова подняла квоту

Турецкие помидоры: Россия снова подняла квоту
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Турецкие производители теперь смогут ввозить в РФ больше томатов. Квота на их поставки, следует из приказа Минсельхоза, значительно - почти на 43% - увеличилась, дойдя до полумиллиона тонн в год.

Российская сторона нарастила квоту, действующую на импорт томатов из Турции. Приказ Минсельхоза РФ был официально опубликован сегодня.

Согласно документу, квота увеличивается чуть менее чем в 1,5 раза - на 150 тыс т. В результате турецкая сторона сможет продать России 500 тыс т томатов.

Напомним, после инцидента с российским военным самолетом в Сирии с 2015 года поставки турецких плодов в Россию были полностью прекращены. Снова россияне увидели турецкие помидоры с 1 ноября 2017 года.

Однако поставки возобновились не в полном объеме - Москва установила квоту. Изначально она составляла 50 тыс т, затем в течение нескольких лет постепенно поднималась. Предыдущее увеличение произошло в апреле прошлого года - до 350 тыс т.

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