Турецкие наблюдатели: выборы президента в Азербайджане были демократическими и честными

Выборы президента Азербайджана 7 февраля прошли в соответствии с нормами демократии, рассказали "Вестнику Кавказа" наблюдатели из Турции, представители Фонда "Группа Мармара" его председатель Аккан Сувер и профессор Озгюр Ченгель.

ЭКСКЛЮЗИВ

Демократические нормы были полностью соблюдены при проведении президентских выборов в Азербайджане, сообщили корреспонденту "Вестника Кавказа" наблюдатели из Турции, представители турецкого Фонда стратегических и социальных исследований "Группа Мармара".

Председатель фонда Аккан Сувер подчеркнул, что они удовлетворены тем, как соблюдались нормы демократии на выборах главы азербайджанского государства. "В этих выборах приняло участие большое количество людей. Мы видели их своими глазами. Это реальность как она есть. Вчера мы побывали на 42 участках. И мы считаем, что во время выборов были соблюдены все нормы", – указал он.

Еще один наблюдатель, ректор Стамбульского университета Галата, профессор Озгюр Ченгель выразил благодарность за предоставленную возможность выразить мнение от имени Фонда "Группа Мармара". "Находится здесь – удовольствие, как и быть официальным наблюдателем на выборах", – отметил он.

"Мы наблюдали за тем, как избирателям не терпелось проголосовать. Сотрудники работали на участках радостно. Много людей пришло, все было хорошо.

Выборы были очень демократическими, очень честными. Все прошло очень гладко. Мы не видели ни ссор, ни драк – ничего подобного, этого мы и ожидали. Все прошло замечательно", – заключил турецкий наблюдатель.

Итоги выборов президента в Азербайджане

На данный момент подведение итогов выборов продолжается, однако подсчитано уже подавляющее большинство бюллетеней – почти 94%. Лидирует с огромным отрывом действующий президент Ильхам Алиев: за него отдали голоса 92,05% избирателей.