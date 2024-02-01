Наблюдатель от Арабской парламентской ассамблеи: выборы в Азербайджане были полностью прозрачными

Президентские выборы, состоявшиеся накануне в Азербайджане, были полностью прозрачными и демократичными. Такую высокую оценку им дал в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" наблюдатель от Арабской парламентской ассамблеи Адель Абдулрахман Мухаммед Аль-Асуми.

ЭКСКЛЮЗИВ

Выборы президента в Азербайджане прошли в полном соответствии со стандартами демократии, рассказал корреспонденту "Вестника Кавказа" наблюдатель от Арабской парламентской ассамблеи Адель Абдулрахман Мухаммед Аль-Асуми.

"Все процедуры демократических выборов, установленные законодательством, были соблюдены. Избиратели приходили на участки и активно участвовали в процессе. В процессе голосования и во время подсчета результатов была организована необходимая защита избирательных бюллетеней", – рассказал он.

Представитель Арабской парламентской ассамблеи обратил внимание на то, что выборы президента были полностью прозрачными и демократическими. "Никакого вмешательства извне не было. Люди голосовали в соответствии со своим личным выбором, выражали таким образом свою политическую волю. Они голосовали за того, за кого хотели, и никакого давления на них не оказывалось", – сообщил Адель Абдулрахман Мухаммед Аль-Асуми.

Результаты выборов

На данный момент посчитаны почти 94% бюллетеней. Как сообщает Центризбирком Азербайджан, уверенную победу одерживает действующий глава государства Ильхам Алиев с 92,05% голосов.