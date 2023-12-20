Турецкие мореходы спасли 42 нелегала под Новый год

Турецкая Береговая охрана на Новый год подарила жизнь 42 нелегалам, на простой резиновой лодке пересекавшим Средиземноморье и потерявшим управление в Эгейском море, недалеко от берегов провинции Мугла. Все они были спасены в кратчайшие сроки после подачи сигнала SOS.

Как рассказали сегодня в пресс-службе турецкой Береговой охраны, ее служащие сегодня, в последний день перед Новым годом, спасли в Эгейском море 42 нелегала, пытавшихся переправиться из Африки в Европу по Средиземноморью.

Нелегалы, чье гражданство не уточняется, отправились в тысячекилометровое морское путешествие на обычной резиновой лодке. Недалеко от побережья Турции лодка сломалась и легла в дрейф. По счастью, у плывших на ней людей было возможность подать сигнал SOS.

В итоге лодка была обнаружена в открытом море у берега района Сеферихисар (провинция Мугла). Все нелегалы были спасены и доставлены на материк на катерах Береговой охраны.

Сейчас все они находятся в миграционной управе Сеферихисара, получают медицинскую помощь и проходят стандартные процедуры регистрации.