Турецкая Roketsan показала свою новейшую стартовую площадку для ракет

Турецкая военно-промышленная компания Roketsan Roket Sanayii ve Ticaret A.S., специализирующаяся на ракетном вооружении, показала на выставке в Стамбуле новейшую стартовую площадку для ракет.

Турецкая военно-промышленная компания Roketsan, один из ведущих производителей ракетного вооружения, показала на международной выставке оборонной промышленности IDEF 2025, проходящей в Стамбуле, "секретную" систему запуска ракет, замаскированную под стандартный грузовой 20-тонный контейнер.

Новейшая пусковая установка позволяет производить старт сразу шести крылатых ракет "земля - земля" Kara Atmaca с дальностью полета до 300 км, причем вычислить ее в грузовом контейнере, защищенном от радаров слоем металла, практически невозможно, передает РИА Новости.

Отдельной характеристики заслуживает и сама ракета – боевое изделие длиной в 6 м и массой в 890 кг успешно противостоит радиопомехам и прекрасно справляется с неподвижными целями.

Всего на выставке IDEF, проходящей на выставочной площадке на территории аэропорта имени Ататюрка в Стамбуле и завершающей работу сегодня, свои новинки вооружения продемонстрировали более 100 стран, а осмотрели ее более 230 делегаций.