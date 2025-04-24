Турция представила прототип своего первого ударного катера

На международной выставке оборонной промышленности IDEF 2025, проходящей в Стамбуле, оборонпром Турции впервые представил турецкий ударный катер, созданный на основе лучших мировых разработок.

Посетители 17-й Международной выставки оборонной промышленности IDEF 2025, проходящей в Стамбульском выставочном центре, сегодня смогли впервые увидеть прототип турецкого ударного катера, разрабатываемого с 2020 года оборонной компанией STM на основе проекта национального корвета MİLGEM.

Катер способен не только наносить ракетные удары большой дальности по морским целям, но и обеспечивать засаду и скрытое патрулирование за счет элементов скрытности и минимальной радиолокационной заметности, используемых при его производстве, рассказал генеральный директор STM Озгюр Гюлерюз, передает турецкое государственное информационное агентство Anadolu.

"Мы начали строительство, и 8 июля провели первую резку стали в Стамбуле. Сегодня на выставке IDEF впервые демонстрируем модель нашего национального ударного катера, полностью созданного турецкими инженерами"

- Озгюр Гюлерюз

Катер оснащен современными средствами ПВО, системами связи, обеспечивающими координацию его действий с фрегатами и вертолетами воздушной поддержки, а также обладает мощной силовой установкой, способной выдавать большую скорость и маневренность.

Напомним, выставка проходит под эгидой министерства национальной обороны Турции и при поддержке Управления оборонной промышленности при президенте страны.