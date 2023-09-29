Турецкая лира провалилась до 27,46 за доллар

Лира в Турции утром в пятницу в очередной раз обновила минимальные рекордные значения. За сентябрь турецкая лира подешевела к доллару почти на 3%.
На торгах 29 сентября турецкая национальная валюта подешевела до 27,4699 лиры за доллар, обновив минимум.
Курс лиры относительно доллара снижается практически постоянно, за текущий квартал она подешевела на 5,5%, за месяц - почти на 3%.
Ранее в турецком Минфине призвали к терпению и заявили, что лира со временем стабилизуется, этому должны помочь ужесточение кредитно-денежной политики и повышение ставок.