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Турецкая лира провалилась до 27,46 за доллар

Турецкая лира
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Лира в Турции утром в пятницу в очередной раз обновила минимальные рекордные значения. За сентябрь турецкая лира подешевела к доллару почти на 3%.

На торгах 29 сентября турецкая национальная валюта подешевела до 27,4699 лиры за доллар, обновив минимум.

Курс лиры относительно доллара снижается практически постоянно, за текущий квартал она подешевела на 5,5%, за месяц - почти на 3%.

Ранее в турецком Минфине призвали к терпению и заявили, что лира со временем стабилизуется, этому должны помочь ужесточение кредитно-денежной политики и повышение ставок.

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