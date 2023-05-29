Турцию пригласили на саммит Европейского политического сообщества

Опубликовано: 16:04, 29 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Евросовет направил турецкой стороне приглашение на саммит Европейского политического сообщества в Кишиневе. При этом в Анкаре должны подтвердить участие Эрдогана в саммите.

Анкару в качестве члена ЕПС пригласили на саммит Европейского политического сообщества, который пройдет 1 июня в Кишиневе, сообщает пресс-служба Европейского совета.

При этом в Совете ЕС заявили, что Турция сама должна определиться с уровнем своего представительства, призвав турецкое руководство подтвердить участие турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана в саммите ЕПС.

Эрдоган посещал саммит ЕПС, который состоялся в октябре 2022 года в Чехии. Как заявили в администрации президента Турции, президент страны может совершить свой первый после выборов визит на саммит в Кишинев, отойдя от традиционных поездок в Азербайджан и на Северный Кипр.