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Турцию пригласили на саммит Европейского политического сообщества

Турцию пригласили на саммит Европейского политического сообщества
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Евросовет направил турецкой стороне приглашение на саммит Европейского политического сообщества в Кишиневе. При этом в Анкаре должны подтвердить участие Эрдогана в саммите.

Анкару в качестве члена ЕПС пригласили на саммит Европейского политического сообщества, который пройдет 1 июня в Кишиневе, сообщает пресс-служба Европейского совета.

При этом в Совете ЕС заявили, что Турция сама должна определиться с уровнем своего представительства, призвав турецкое руководство подтвердить участие турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана в саммите ЕПС.

Эрдоган посещал саммит ЕПС, который состоялся в октябре 2022 года в Чехии. Как заявили в администрации президента Турции, президент страны может совершить свой первый после выборов визит на саммит в Кишинев, отойдя от традиционных поездок в Азербайджан и на Северный Кипр.

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