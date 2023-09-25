Турцию потрясло ночное землетрясение

В Турции было зафиксировано землетрясение магнитудой 3,9. Данных о пострадавших нет.
Турецкие сейсмологи проинформировали о том, что провинцию Бингель потрясло на 3,9.
Сообщается, что очаг находился примерно в семи километрах от поверхности. Информации о пострадавших нет, также нет данных о разрушениях.
Напомним, что в июле известный турецкий сейсмолог Халюк Эйидоган поделился прогнозом, согласно которому Стамбул может потрясти сильное землетрясение. По его словам, это произойдет при условии активизации тектонического разлома, находящегося в Мраморном море. Он отметил, что вероятность подобного сценария составляет 50%.