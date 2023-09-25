Турцию потрясло ночное землетрясение

Опубликовано: 9:36, 25 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Турции было зафиксировано землетрясение магнитудой 3,9. Данных о пострадавших нет.

Турецкие сейсмологи проинформировали о том, что провинцию Бингель потрясло на 3,9.

Сообщается, что очаг находился примерно в семи километрах от поверхности. Информации о пострадавших нет, также нет данных о разрушениях.

Напомним, что в июле известный турецкий сейсмолог Халюк Эйидоган поделился прогнозом, согласно которому Стамбул может потрясти сильное землетрясение. По его словам, это произойдет при условии активизации тектонического разлома, находящегося в Мраморном море. Он отметил, что вероятность подобного сценария составляет 50%.