Армению потрясло грузинское землетрясение    

Опубликовано: 12:20, 24 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Грузии было зафиксировано два землетрясения с разницей в 1,5 часа.

Землетрясение магнитудой 4,7 было зафиксировано в 8 утра по местному времени в воскресенье, 24 сентября, неподалеку от Тбилиси. Впоследствии армянские сейсмологи сообщили о том, что подземные толчки ощутили жители Лорийской и Тавушской областей. Здесь магнитуда сейсмособытия составляла около 2-3 баллов.

Спустя полтора часа подземные толчки также фиксировались в Кахети. Их сила была значительно меньше: магнитуда составила 3.

Информация о жертвах и разрушениях не поступала.