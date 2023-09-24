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Армению потрясло грузинское землетрясение    

Армению потрясло грузинское землетрясение    
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В Грузии было зафиксировано два землетрясения с разницей в 1,5 часа.

Землетрясение магнитудой 4,7 было зафиксировано в 8 утра по местному времени в воскресенье, 24 сентября, неподалеку от Тбилиси. Впоследствии армянские сейсмологи сообщили о том, что подземные толчки ощутили жители Лорийской и Тавушской областей. Здесь магнитуда сейсмособытия составляла около 2-3 баллов.

Спустя полтора часа подземные толчки также фиксировались в Кахети. Их сила была значительно меньше: магнитуда составила 3.

Информация о жертвах и разрушениях не поступала.

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