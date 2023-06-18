Турцию и Иран потрясли землетрясения

Опубликовано: 11:25, 18 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Сейсмологи зарегистрировали землетрясения в Турции и Иране. Магнитуда подземных толчков, произошедших 17 июня, составила 4,9 и 5,8.

В Европейско-средиземноморском сейсмологическом центре рассказали о двух землетрясениях, потрясших Турцию и Иран 17 июня. Их магнитуда составила 4,9 и 5,8.

Подземные толчки в Турции зафиксировали в 54 км к северу-востоку от Кахраманмараша. Их магнитуда составила 4,9.

Чуть позже землетрясение магнитудой 5,8 зафиксировали в 99 км к северо-западу от иранского Тебриза. Его очаг располагался на глубине 5 тыс метров.