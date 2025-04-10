Турция запустит новый спутник связи

Новый спутник связи запустит Турция в понедельник. Аппарат позволит стране выйти на рынки телекоммуникаций ряда стран Южной и Юго-Восточной Азии.

Турция в понедельник осуществит запуск нового спутника Türksat 6А. В мероприятии примет участие лидер страны Реджеп Тайип Эрдоган, рассказал глава минтранса Турции Абдюлькадир Уралоглу.

Сообщается, что срок службы спутника составляет около 15 лет. Вывод спутника на орбиту позволит увеличить охват турецкой сети телекоммуникаций до 5 млрд человек по всему миру.

Запуск спутника позволит Турции выйти на рынки связи Индии, Таиланда, Малайзии и Индонезии.

Уралоглу отметил, что спутник на 84% состоит из компонентов турецкого производства.