Турция ввела пошлину на ввоз китайских машин

Власти Турции ввели дополнительную меру для поддержки местных производителей. Начиная с июля, ввоз китайских автомобилей обойдется в $7 тыс.

Официальный вестник Турции опубликовал решение лидера страны Реджепа Тайипа Эрдогана о введении госпошлины на закупку китайского автопрома.

Такое решение было принято для того, чтобы поддержать местных производителей и снизить конкуренцию.

За одну единицу транспорта при транспортировке из Китая в Турцию придется заплатить порядка $7 тыс.

Сообщается, что новые правила вступят в силу 7 июля и не коснуться электромобилей, но заплатить за гибрид, все же придется.

Ранее власти республики уже вводили дополнительную плату за ввоз электромобилей из Китая. Кроме этого, были изменены правила их технического обслуживания в Турции.