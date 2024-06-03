Вестник Кавказа

Турция ввела пошлину на ввоз китайских машин

Турция ввела пошлину на ввоз китайских машин
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Власти Турции ввели дополнительную меру для поддержки местных производителей. Начиная с июля, ввоз китайских автомобилей обойдется в $7 тыс.

Официальный вестник Турции опубликовал решение лидера страны Реджепа Тайипа Эрдогана о введении госпошлины на закупку китайского автопрома.

Такое решение было принято для того, чтобы поддержать местных производителей и снизить конкуренцию.

За одну единицу транспорта при транспортировке из Китая в Турцию придется заплатить порядка $7 тыс.

Сообщается, что новые правила вступят в силу 7 июля и не коснуться электромобилей, но заплатить за гибрид, все же придется.

Ранее власти республики уже вводили дополнительную плату за ввоз электромобилей из Китая. Кроме этого, были изменены правила их технического обслуживания в Турции.

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