Турция ведет переговоры с Россией и еще двумя странами о строительстве нескольких АЭС

Опубликовано: 13:05, 10 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: сайт "Аккую Нуклеар"

Турция обсуждает вопрос строительства новых АЭС на своей территории с тремя странами. Переговоры идут с Россией, Китаем и Южной Кореей.

Турция ведет переговоры с Россией, Китаем и Южной Кореей о строительстве еще нескольких АЭС. Такое заявление сделал 10 июля глава Минэнерго страны.

"Относительно строительства второй АЭС в Синопе и еще одной в регионе Фракия мы продолжаем переговоры. Они идут с Россией, Китаем и Южной Кореей. Строительство начнется на основании межправсоглашений, которые поступят на одобрение в парламент, и после получения разрешений"

– Алпарслан Байрактар

Он также подчеркнул, что сейчас проводится огромная работа на АЭС "Аккую".

"Это крупнейшая в мире атомная стройка, одновременно строятся четыре реактора. Мы начнем вырабатывать электроэнергию в следующем году"

– глава Минэнерго