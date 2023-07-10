Турция ведет переговоры с Россией и еще двумя странами о строительстве нескольких АЭС

Турция обсуждает вопрос строительства новых АЭС на своей территории с тремя странами. Переговоры идут с Россией, Китаем и Южной Кореей.
Турция ведет переговоры с Россией, Китаем и Южной Кореей о строительстве еще нескольких АЭС. Такое заявление сделал 10 июля глава Минэнерго страны.
"Относительно строительства второй АЭС в Синопе и еще одной в регионе Фракия мы продолжаем переговоры. Они идут с Россией, Китаем и Южной Кореей. Строительство начнется на основании межправсоглашений, которые поступят на одобрение в парламент, и после получения разрешений"
– Алпарслан Байрактар
Он также подчеркнул, что сейчас проводится огромная работа на АЭС "Аккую".
"Это крупнейшая в мире атомная стройка, одновременно строятся четыре реактора. Мы начнем вырабатывать электроэнергию в следующем году"
– глава Минэнерго