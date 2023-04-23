Турция спасает своих граждан из Судана

Одними из первых из находящегося посреди попытки госпереворота Судана сегодня были эвакуированы граждане Турции. 140 человек в настоящее время отправлены из Хартума в Эфиопию, откуда самолетом их перевезут на родину, в Турцию.
Как сообщили сегодня в МИД Турции, Анкара одной из первых начала эвакуацию граждан из находящегося в состоянии военного госпереворота Судана.
Речь идет о спасении из африканской страны, где происходят боестолкновения между силовым спецназом и военными, 140 турецких граждан.
В МИД Турции уточнили, что 140 турецких граждан будут возвращены на родину с пересадкой – сейчас их перевозят из Хартума в соседствующую с Суданом Эфиопию.
Напомним, что в Грузии ранее заявили о готовности в ближайшее время эвакуировать 40 грузинских граждан, как только МИД сможет получить от властей Судана гарантии безопасности.