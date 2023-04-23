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Турция спасает своих граждан из Судана

Турция спасает своих граждан из Судана
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Одними из первых из находящегося посреди попытки госпереворота Судана сегодня были эвакуированы граждане Турции. 140 человек в настоящее время отправлены из Хартума в Эфиопию, откуда самолетом их перевезут на родину, в Турцию.

Как сообщили сегодня в МИД Турции, Анкара одной из первых начала эвакуацию граждан из находящегося в состоянии военного госпереворота Судана.

Речь идет о спасении из африканской страны, где происходят боестолкновения между силовым спецназом и военными, 140 турецких граждан.

В МИД Турции уточнили, что 140 турецких граждан будут возвращены на родину с пересадкой – сейчас их перевозят из Хартума в соседствующую с Суданом Эфиопию.

Напомним, что в Грузии ранее заявили о готовности в ближайшее время эвакуировать 40 грузинских граждан, как только МИД сможет получить от властей Судана гарантии безопасности.

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