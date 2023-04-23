До 40 граждан Грузии застряли в Судане

Опубликовано: 18:29, 23 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Судане по-прежнему остаются запертыми посреди попытки госпереворота порядка 40 граждан Грузии. МИД Грузии ожидает от суданских властей гарантий безопасности для эвакуации граждан на родину. По сообщениям самих застрявших в Судане грузин, сегодня в стране впервые за неделю не велись боевые действия.

Руководитель авиаперевозчика GeoSky Шалва Кикнадзе рассказал сегодня на грузинском телевидении о состоянии и перспективах эвакуации из Судана 40 граждан Грузии, оказавшихся посреди попытки военного госпереворота в стране.

Половина грузинских граждан, застрявших в Судане – это работники авиаперевозчиков. Кикнадзе заверил, что они обеспечены всем необходимым и будут эвакуированы, как только для этого появится возможность.

Сегодня в Судане не велись боевые действия, и другие государства уже начали эвакуацию своих граждан из посольств. Как только МИД Грузии получит от Судана гарантии безопасности, грузинские граждане также будут немедленно вывезены из страны на родину.

Напомним, что в Судане на протяжении недели идут бои между силовым спецназом и армией. На данный момент официально известно о 413 жертвах боестолкновений и ранении свыше 3 тыс человек.