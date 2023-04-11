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Турция решила повременить с запуском первого спутника

Турция решила повременить с запуском первого спутника
Власти Турции решили отложить запуск первого национального наблюдательного спутника после того, как в компании Илона Маска SpaceX сообщили о невозможности его запуска в космос сегодня.

Намеченный на сегодня запуск первого турецкого наблюдательного спутника IMECE отложен, говорится в сообщении Совета Турции по научно-техническим исследованиям в Twitter.

"Операция по запуску спутника IMECE после сообщения компании SpaceX о невозможности его проведения сегодня отложена. Точная дата и время запуска, который пока перенесен на один день, будут сообщены дополнительно", - говорится в сообщении, передает ТАСС.

Причины переноса запуска не уточняются.

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