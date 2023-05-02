Турция рассчитывает на рекордный доход от туризма в 2023 году

Опубликовано: 9:42, 2 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Турция в 2023 году намерена почти на 25% увеличить доходы от туризма. Главная ставка делается на Анталью. В прошлом году страна заработала на иностранных туристах свыше $46 млрд.

Поток туристов в Турцию и доходность турбизнеса в 2023 году выйдут на новый уровень, считает министр культуры и туризма страны Мехмет Нури Эрсой.

Он сообщил, что в этом году ожидаемый турпоток составит 60 млн человек, в январе-марте Турцию посетило рекордное число визитеров - 7,8 млн иностранцев. Доходы турсферы за первый квартал составили $8,7 млрд, по итогу года ожидается, что доходы страны от туризма достигнут $56 млрд.

В 2022 году турбизнес принес Турции $46,3 млрд, напомнил Эрсой. Отдыхающих за год было принято 51,4 млн, на Анталью пришлось 13 млн туристов.

Анталья является «туристической столицей» Турции, подчеркнул министр. Он отметил, что и этот курортный регион, и вся республика в настоящее время переживают один из лучших периодов развития туризма.

Власти Турции рассчитывают и в последующие годы наращивать поток туристов, для этого планируется сделать страну круглогодично привлекательной для отдыхающих.