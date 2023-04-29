Авиарейсов между Россией и Турцией станет больше летом

Опубликовано: 13:14, 29 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Еженедельно между Россией и Турцией будет выполняться летом в 1,5 раза больше рейсов. Ранее власти двух стран договорились об увеличении объема пассажирских перевозок.

Самолеты летом будут чаще летать между городами России и Турции, рассказали сегодня в российском Минтрансе.

Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган 27 апреля договорились об увеличении объема двусторонних авиаперевозок.

Росавиация подтвердила заявки турецких авиаперевозчиков на выполнение дополнительных еженедельных 49 полетов в российские аэропорты. Всего турецкие авиакомпании в летнем сезоне будут выполнять в Россию еженедельно 629 рейсов, перевозки осуществляются по 37 маршрутам.

Отечественные авиакомпании летом будут совершать свыше 720 рейсов в Турцию в неделю по 62 направлениям.

"Число рейсов российских авиакомпаний в Турцию в летнем сезоне 2023 года увеличилось в 1,5 раза по сравнению с летом 2022 года",

– отметили в Минтрансе РФ.

Больше всего рейсов в летнем сезоне будет выполняться между Москвой и Антальей - 21 в неделю, столько же между Москвой и Стамбулом. Петербург и Стамбул с Анталье еженедельно будут связывать 14 авиарейсов. Такое же число перелетов запланировано на маршрутах Анталья - Казань, Анталья - Екатеринбург. Самолеты между Антальей и Саратовым будут летать 7 раз в неделю.