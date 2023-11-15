Турция призвала начать работу по созданию независимой Палестины

В МИД Турции призвали начать работу по созданию независимого палестинского государства. Там заявили о важности достижения прекращения огня на Ближнем Востоке.

Глава турецкой дипломатии Хакан Фидан на заседании Совбеза ООН призвал начать работу по созданию независимого государства Палестина.

Он отметил, что Анкара сегодня ведет интенсивную деятельность по выполнению всех обязательств международного сообщества. Министр также рассказал о важности достижения прекращения огня на Ближнем Востоке.

Помимо этого, Фидан подчеркнул необходимость срочного содействия для доставки гуманитарной помощи для жителей сектора Газа.

"Параллельно с этим нам следует начать решать корень существующей проблемы - работать над урегулированием на основе принципа двух государств"

- Хакан Фидан