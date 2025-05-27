Турция превратилась в потенциальный центр экспорта энергоресурсов – Эрдоган

Турция – это страна, которая не только занимается импортом энергоресурсов, но и стала потенциальный центром их экспорта. Об этом заявил президент Эрдоган.

Турция становится потенциальным центром экспорта энергоресурсов, а не только страной, занимающейся их импортом, заявил президент страны Рейджеп Тайип Эрдоган.

"Каждый успех, которого мы добиваемся в области энергетики, - это не только экономическая, но и стратегическая выгода. Открытие запасов в 75 млрд кубометров природного газа в Черном море является итогом нашей интенсивной и планомерной работы"

- Рейджеп Тайип Эрдоган

Турция увидела плохое состояние в сфере энергетики, в котором оказались страны ЕС после эскалации конфликта на Украине, передал президент. По его словам, власти турецкие власти стараются снизить внешнюю зависимость от стратегических ресурсов, таких как природный газ, и делают для достижения цели решительные шаги.

Благодаря открытию новых месторождений энергоносителей Турция становится одной из стран, задающих направление в отрасли в регионе, добавил Эрдоган.

Напомним, что в январе-апреле 2025 года Россия увеличила поставки трубопроводного газа в Турцию на 16,4% по сравнению с показателями 2024 года. По данным Евростата, за четыре месяца в Турцию из РФ поступило 8,8 млрд куб м "голубого топлива".