Поставки российского газа в Турцию выросли на 16,4% с начала года

Россия продолжает наращивать трубопроводные поставки газа в Турцию. С начала года рост поставок превысил 16% - газ поставляется по "Турецкому потоку" и "Голубому потоку".

В январе-апреле этого года РФ нарастила поставки трубопроводного газа в Турцию на 16,4% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Согласно данным Евростата, за четыре месяца в Турцию поступило по газопроводам из РФ 8,8 млрд куб м "голубого топлива". Поставки производятся по двум трубопроводам - "Турецкому потоку" и "Голубому потоку". Только апрельские поставки составили 1,82 млрд куб м газа.

За прошлый год российские поставки трубопроводного газа в Турцию возросли на 2,6% и превысили 21 млрд куб м, передает ТАСС.